Il 2 giugno all’Ippodromo di San Siro c’è il Derby Italiano | mostre giochi e grandi corse

Il 2 giugno all’Ippodromo di San Siro si svolge la 143esima edizione del Derby italiano, accompagnata dal Premio Festa della Repubblica. L’evento comprende anche mostre e giochi, oltre alle corse di cavalli. La manifestazione si tiene presso l’impianto di San Siro e coinvolge diverse attività legate al mondo ippico. La giornata si svolge nel rispetto delle norme vigenti e senza alterazioni degli orari ufficiali.

L’Ippodromo Snai San Siro celebra il 2 giugno: l’impianto ospiterà la 143esima edizione del Derby italiano e il Premio Festa della Repubblica. All’evento parteciperanno molte personalità istituzionali, tra cui il Sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega all'ippica Patrizio Giacomo La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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SAN SIRO, VIA ALLA STAGIONE DI DERBY E OAKS

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#Ippica #Scommesse #ScommesseIppiche #ScommesseSportive Ippodromo Snai San Siro, il sabato di galoppo fa da apripista al super appuntamento del 2 giugno con il Derby Italiano e il Presidente della Repubblica dlvr.it/TSm4Jz x.com

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