Ignazio La Russa racconta la festa Scudetto dell'Inter | Patanegra e bollicine fino alle due e mezza

Il presidente del Senato ha condiviso alcuni dettagli sui festeggiamenti per il 21° scudetto dell'Inter, commentando di aver partecipato a una festa che si è protratta fino alle prime ore del mattino. Ha menzionato la presenza di patanegra e bollicine, indicando un clima di celebrazione tra tifosi e sostenitori della squadra nerazzurra. La sua testimonianza si inserisce nel racconto di un evento sportivo che ha coinvolto molti appassionati.

Il presidente del Senato ha raccontato come ha vissuto, da tifoso dell'Inter, i festeggiamenti per il 21° scudetto dei nerazzurri. "Sono arrivato allo Sheraton prima della squadra, mi sono trattenuto fino alle due e mezza di notte poi sono andato a casa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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