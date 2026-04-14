Tragedia in casa | uomo ritrovato senza vita | Il NOME
Un uomo è stato trovato senza vita in un’abitazione dopo che amici e vicini, preoccupati dall’assenza di notizie da circa sette giorni, hanno chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno effettuato i rilievi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sull’accaduto. La scena è stata messa sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso.
Non avevano notizie del vicino da circa una settimana e hanno allertato i soccorsi, poi la macabra scoperta.E' quanto accaduto in un appartamento di via Starzalunga a Maddaloni all'interno delle cosiddette ‘Palazzine’ dove Luigi Ianniello, 78 anni è stato ritrovato esanime, in camera da letto e.🔗 Leggi su Casertanews.it
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