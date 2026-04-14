Tragedia in casa | uomo ritrovato senza vita | Il NOME

Un uomo è stato trovato senza vita in un’abitazione dopo che amici e vicini, preoccupati dall’assenza di notizie da circa sette giorni, hanno chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno effettuato i rilievi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sull’accaduto. La scena è stata messa sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso.