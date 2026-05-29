Lui non voleva il potere di partecipare alle società, lui voleva il potere di farle fallire: ecco, più o meno, Zlatan “Jep” Ibrahimovic così deve aver pensato quando ha accettato di ricoprire un ruolo dirigenziale in RedBird senza la benché minima formazione. E oggi più che mai lungo la schiena dei milanisti corre un brivido rossonero. A oggi 29 maggio, il Milan di fatto non c’è. Non ha allenatore. Non ha amministratore delegato. Non ha direttore sportivo. Non ha responsabile scouting. Sono stati tutti fatti fuori dalla sera alla mattina da Jep Zlatan Gambardella. Che ha cominciato a girare l’Europa alla ricerca delle radici rossonere del Milan che verrà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ibrahimovic il Jep Gambardella del Milan: vuole il potere di farlo fallire

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