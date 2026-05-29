IA e benessere | il Garante interviene sui software che leggono le chat

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Garante ha disposto il blocco di software aziendali che analizzano le chat per valutare lo stato psicologico dei dipendenti. Questi programmi leggono le conversazioni su piattaforme come Slack, cercando di interpretare il benessere emotivo attraverso gli scambi scritti. La decisione è stata presa in risposta a preoccupazioni sulla tutela della privacy e sulla trasparenza nell’utilizzo di tali strumenti. L’intervento si concentra sulla limitazione dell’impiego di tecnologie che monitorano le comunicazioni senza un esplicito consenso.

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? Domande chiave Come può un algoritmo dedurre lo stato psicologico dai messaggi Slack?. Perché il Garante ha bloccato l'uso di questi software aziendali?. Chi rischia di essere identificato attraverso i report statistici aggregati?. Quali limiti impone l'AI Act al monitoraggio delle emozioni in ufficio?.? In Breve Provvedimento emesso il 14 maggio 2026 dopo analisi su software Myndoor.. Report statistici Myndoor generati solo con almeno dieci utenti attivi.. AI Act vieta analisi delle emozioni nei luoghi di lavoro.. Rischi di discriminazione per bias algoritmici su dati semantici..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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