IA e benessere | il Garante interviene sui software che leggono le chat

Notizia in breve

Il Garante ha disposto il blocco di software aziendali che analizzano le chat per valutare lo stato psicologico dei dipendenti. Questi programmi leggono le conversazioni su piattaforme come Slack, cercando di interpretare il benessere emotivo attraverso gli scambi scritti. La decisione è stata presa in risposta a preoccupazioni sulla tutela della privacy e sulla trasparenza nell’utilizzo di tali strumenti. L’intervento si concentra sulla limitazione dell’impiego di tecnologie che monitorano le comunicazioni senza un esplicito consenso.