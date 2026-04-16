Adobe rivoluziona il design | arriva l’IA che gestisce i software

Adobe ha annunciato l’introduzione di Firefly AI Assistant, un nuovo strumento basato su intelligenza artificiale che può operare all’interno delle applicazioni della suite Creative Cloud. Questa novità consente agli utenti di interagire con i software di design in modo più diretto e automatizzato, integrando la tecnologia AI nelle attività quotidiane di creazione e modifica. La presentazione è avvenuta di recente, annunciando una novità significativa nel settore del design digitale.

Adobe ha presentato Firefly AI Assistant, un nuovo agente basato sull’intelligenza artificiale capace di operare direttamente all’interno delle applicazioni Creative Cloud. Questo strumento è in grado di gestire flussi di lavoro complessi e multi-step, agendo come un intermediario che utilizza software quali Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator ed Express su comando dell’utente tramite un’interfaccia conversazionale unificata. L’innovazione si basa su una chat dove l’operatore descrive l’obiettivo desiderato, ad esempio richiedendo di modificare un’immagine, ridimensionare un contenuto per i social media o cambiare una palette cromatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adobe rivoluziona il design: arriva l’IA che gestisce i software Notizie correlate Google rivoluziona Windows: arriva l’AI che gestisce file e schermoGoogle ha introdotto oggi una nuova applicazione desktop per il sistema operativo Windows, trasformando radicalmente il modo in cui la ricerca e... Il carro armato che nasce dal software: così l’M1E3 rivoluziona la guerra terrestreAl Salone dell’auto di Detroit l’Esercito mostra il nuovo Abrams M1E3: costruzione modulare, componenti commerciali, motore Caterpillar e tanta...