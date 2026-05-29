Garante blocca l’IA che spia lo stress dei dipendenti via chat
Il garante ha bloccato un sistema di intelligenza artificiale che monitorava lo stress dei dipendenti attraverso le chat. Il software analizzava le conversazioni in tempo reale, cercando segnali di ansia o tensione. La decisione arriva dopo che le autorità hanno giudicato illegale l’uso di analisi del tono nelle chat senza consenso. Non sono stati forniti dettagli su chi gestiva il sistema o su come funzionava esattamente.
? Domande chiave Come può un software identificare un dipendente in un piccolo team?. Perché l'analisi del tono nelle chat è considerata illegale?. Chi gestisce realmente i dati psicologici raccolti dai plug-in?. Quali rischi comporta l'uso dell'intelligenza artificiale per il benessere mentale?.? In Breve Analisi semantica tramite IA su piattaforme Slack e Microsoft Teams.. Rischio de-anonimizzazione per team composti da soli tre o cinque persone.. Violazione AI Act europeo e dello Statuto dei lavoratori del 1970.. Avvertimento numero 342 del 2026 emesso dal Garante Privacy..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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