Il garante ha bloccato un sistema di intelligenza artificiale che monitorava lo stress dei dipendenti attraverso le chat. Il software analizzava le conversazioni in tempo reale, cercando segnali di ansia o tensione. La decisione arriva dopo che le autorità hanno giudicato illegale l’uso di analisi del tono nelle chat senza consenso. Non sono stati forniti dettagli su chi gestiva il sistema o su come funzionava esattamente.

? Domande chiave Come può un software identificare un dipendente in un piccolo team?. Perché l'analisi del tono nelle chat è considerata illegale?. Chi gestisce realmente i dati psicologici raccolti dai plug-in?. Quali rischi comporta l'uso dell'intelligenza artificiale per il benessere mentale?.? In Breve Analisi semantica tramite IA su piattaforme Slack e Microsoft Teams.. Rischio de-anonimizzazione per team composti da soli tre o cinque persone.. Violazione AI Act europeo e dello Statuto dei lavoratori del 1970.. Avvertimento numero 342 del 2026 emesso dal Garante Privacy..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garante blocca l’IA che spia lo stress dei dipendenti via chat

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