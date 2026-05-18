L’ex presidente nerazzurro, che ha ricoperto il ruolo dal 2018 al 2024, ha pubblicato un messaggio sui social media per congratularsi con la squadra e i tifosi, celebrando la vittoria di due trofei. Nel suo post, ha ringraziato i sostenitori e ha sottolineato che uno di loro ha condiviso con la squadra questa stagione di successi. La sua comunicazione si rivolge a tifosi e appassionati, senza entrare in dettagli specifici sulle competizioni vinte.

di Paolo Moramarco Zhang festeggia l’Inter. L’ex presidente nerazzurro, attivo dal 2018 al 2024, celebra sui social la stagione con un messaggio per squadra e tifosi. Tra i tanti ex che hanno voluto congratularsi per la stagione trionfale dell’ Inter, spicca Zhang, ex presidente del club dalla stagione 2018 alla stagione 2024, che ha espresso il proprio affetto e la propria vicinanza ai tifosi anche tramite i social. LE CONGRATULAZIONI DI ZHANG – «Congratulazioni a tutti i tifosi dell’Inter per questa splendida stagione. Un enorme grazie ai nostri giocatori, allenatori, dirigenza e a tutto lo staff: il vostro duro lavoro ha riportato due incredibili trofei nella nostra storia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zhang festeggia l’Inter: «Congratulazioni a tutti i tifosi. Due trofei incredibili, sempre uno di voi»

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