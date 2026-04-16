In Ucraina sono stati impiegati per la prima volta sul campo di battaglia soldati robot, tra cui droni terrestri e veicoli blindati telecomandati di dimensioni ridotte. Questa novità rappresenta un passo avanti nell’utilizzo di tecnologie autonome in un conflitto armato. I dispositivi hanno svolto funzioni di sorveglianza e supporto alle operazioni militari, segnando un cambiamento nelle modalità di combattimento.

Soldati robot sul campo di battaglia. La guerra del futuro è già realtà in Ucraina che schiera i droni terrestri, veicoli blindati telecomandati di piccole dimensioni. Sparano e depongono mine, vanno all'assalto e naturalmente non hanno paura di morire. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "per la prima volta è stata sconfitta e catturata una posizione russa utilizzando unicamente robot di terra e droni", l'annuncio riportato dal Corriere della sera. "La nostra operazione ha obbligato i russi alla resa. Noi non abbiamo perso neppure un soldato", ha rivendicato. Ratel, TerMit, Ardal, Rys, Zmiy, Protector e Volia i nomi dei mezzi utilizzati, di terra e di cielo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prima battaglia vinta dai "soldati robot". L'arma segreta di Zelensky

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Carolina Malaguti, nome di battaglia «Prima». Nasce il #12aprile 1924 ad Argelato (Bo). Colona. Partigiana nella 7.a brigata GAP Gianni Garibaldi, operò ad Argelato e Castel Maggiore (Bo). Prese parte alle principali operazioni della brigata nella pianura bol - facebook.com facebook