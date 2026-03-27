La nuova frontiera su cui investire?Le aziende che producono robot e umanoidi Ecco perché

Al CES 2026 di Las Vegas, decine di robot e umanoidi si sono mossi tra gli stand, attirando l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori. Questa presenza crescente di figure antropomorfe rappresenta una novità rispetto agli anni passati, segnando un’inarrestabile espansione nel settore della robotica. La rassegna ha mostrato un’interesse sempre maggiore verso le aziende che producono queste tecnologie, indicandone un’evoluzione commerciale significativa.

L’immagine di una ventina di figure antropomorfe che si muovono tra gli stand del CES 2026 di Las Vegas non è più una curiosità per appassionati di fantascienza, ma il segnale plastico di un’accelerazione commerciale senza precedenti. Quello che fino a un anno fa appariva come un esercizio di stile tecnologico è oggi una priorità strategica globale, spinta da progressi nell’ intelligenza artificiale, carenze strutturali di manodopera e un drastico calo dei costi dell’hardware. Le proiezioni indicano un salto da 20.000 unità nel 2025 a 10 milioni l’anno entro il 2035, con una visione a lungo termine che vede tre miliardi di robot popolare il pianeta entro il 2060. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La nuova frontiera su cui investire?Le aziende che producono robot e umanoidi. Ecco perché Articoli correlati La frontiera dei robot umanoidi. Compiti complessi in contesti realiAnalizzano e memorizzano informazioni, adattandosi a nuove situazioni produttive dinamiche e prendendo decisioni in autonomia. Se il collega è un robot: quali sono le aziende dove sono già al lavoro gli umanoidiRobot al lavoro nelle fabbriche e nelle aziende della Brianza accanto agli operai. Contenuti utili per approfondire nuova frontiera Temi più discussi: Povertà alimentare. La nuova frontiera della povertà sociale. Firenze, 31 Marzo; Oltre la compliance: la nuova frontiera della cultura d’impresa in Italia; Skyfall, la nuova frontiera della Nasa per esplorare Marte; Scuola, fake news e cyberbullismo: la nuova frontiera dell’educazione civica. La nuova frontiera su cui investire?Le aziende che producono robot e umanoidi. Ecco perchéSecondo uno studio Decalia, banca d'investimenti svizzera, i settori più in crescita sono quelli dei sensori, motori di precisione. I nuovi driver di valore per i portafogli tecnologici nel 2026 ... panorama.it La nuova frontiera del digitale in medicinaLa nuova frontiera del digitale: tra telemedicina e la nuova gestione del paziente è il titolo del webinar DIGITALmeet che si svolge online il 30 marzo alle 17. ilbolive.unipd.it Nuova frontiera fotovoltaica: molecole spin-flip superano i limiti teorici, raddoppiando l'energia dai fotoni senza dispersioni di calore. https://tech.everyeye.it/notizie/energia-solare-abbattuto-muro-impossibile-scoperta-raddopp-868002.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook #Fotovoltaico con materiali 2D, la nuova frontiera dell’integrazione x.com