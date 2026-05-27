Tabellone playoff A1 pallanuoto 2026 | gli accoppiamenti dai quarti alla finale

Notizia in breve

Oggi sono stati definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff della stagione 2026 di pallanuoto maschile in Serie A1. Le squadre si sono qualificate attraverso le vittorie ottenute nelle partite precedenti e sono ora pronte a sfidarsi per avanzare alle semifinali. I match dei quarti di finale sono stati stabiliti e il tabellone si presenta con le coppie di squadre che si affronteranno nelle prossime gare. La fase finale si svolgerà secondo le date stabilite nel calendario ufficiale.