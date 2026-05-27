Tabellone playoff A1 pallanuoto 2026 | gli accoppiamenti dai quarti alla finale
Oggi sono stati definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff della stagione 2026 di pallanuoto maschile in Serie A1. Le squadre si sono qualificate attraverso le vittorie ottenute nelle partite precedenti e sono ora pronte a sfidarsi per avanzare alle semifinali. I match dei quarti di finale sono stati stabiliti e il tabellone si presenta con le coppie di squadre che si affronteranno nelle prossime gare. La fase finale si svolgerà secondo le date stabilite nel calendario ufficiale.
I risultati maturati nelle partite odierne ufficializzano il percorso della fase decisiva del campionato di A1 fino all’emissione dei verdetti: la vincitrice del titolo tricolore, le formazioni qualificate alla prossima edizione delle coppe europee e il nome della seconda squadra che accompagnerà la Rari Nantes Florentia in Serie A2. La Pro Recco vince il Classico e certifica quel primo posto che le garantisce il vantaggio del fattore campo per tutta la durata dei playoff. I liguri inizieranno la postseason dalla sfida con la Roma Vis Nova. In semifinale i detentori del titolo attendono la vincitrice del match tra Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, quarta con 45 punti, e la Pallanuoto Trieste, quinta forza del torneo con 44. 🔗 Leggi su Oasport.it
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