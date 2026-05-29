I piani della Roma per l’estate | la lista dei quindici nomi che infiamma il mercato giallorosso

La Roma ha presentato una lista di quindici giocatori che potrebbero lasciare il club durante l’estate. La società sta valutando diverse operazioni di mercato per rafforzare la rosa, con molte trattative ancora in corso. La finestra di mercato estiva si apre con l’obiettivo di cedere alcuni elementi e inserire nuovi profili. La rosa attuale si prepara a una riorganizzazione che potrebbe coinvolgere anche altri giocatori in uscita.

Il mercato della Roma entra nella sua fase più calda con una profonda ristrutturazione della rosa all’orizzonte. La dirigenza giallorossa sta monitorando una lista di ben quindici profili per rinforzare i reparti nevralgici, un elenco di obiettivi che spazia dai grandi nomi internazionali a giovani talenti in rampa di lancio. I dati raccolti dal portale specializzato Transfermarkt fotografano una strategia mirata, dove la necessità di coprire i vuoti sulle corsie esterne e al centro dell’attacco si scontra con la realtà di un bilancio trasferimenti che attualmente fa registrare un passivo di 24,45 milioni di euro. I fari sono puntati soprattutto sul reparto offensivo, dove serve qualità e, soprattutto, capacità di saltare l’uomo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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