Manu Koné Inter il retroscena di mercato che infiamma il caos giallorosso

Il mercato estivo ha visto sfumare il trasferimento di Manu Koné all’Inter, una trattativa che ha suscitato numerose tensioni tra il tecnico e la società. Il Corriere della Sera ha riportato dettagli sui retroscena di questa operazione, evidenziando come la mancata conclusione della trattativa abbia creato divisioni tra gli uomini di Trigoria e l’allenatore. La situazione continua a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio.

di Lorenzo Vezzaro Manu Koné Inter, la rivelazione del Corriere della Sera scuote Trigoria: ecco come l’affare sfumato in estate sta dividendo Gasperini e la società.. Il risveglio post-pasquale della Roma è tra i più amari degli ultimi anni. La pesantissima sconfitta per 5-2 subita domenica sera a San Siro contro l’Inter ha lasciato segni profondi, ma a far tremare l’ambiente oggi, martedì 7 aprile, è un retroscena di mercato svelato dal Corriere della Sera. Al centro della vicenda c’è Manu Koné, il centrocampista francese che la scorsa estate è stato a un passo dal vestire la maglia nerazzurra per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un’operazione che oggi, alla luce del rendimento delle due squadre, alimenta rimpianti e tensioni mai sopite tra Gian Piero Gasperini e la proprietà. 🔗 Leggi su Internews24.com

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#Inter su Manu #Koné, la #Roma pensa a Ismael: le richieste del #Sassuolo e il possibile intreccio di mercato x.com