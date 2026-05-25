La Champions sblocca i piani della Roma e Dodo infiamma il mercato | l’indizio social prima del dietrofront

Un post su un social network ha anticipato un possibile trasferimento di un giocatore della Roma, ma poco dopo è stato rimosso. La società aveva già iniziato a pianificare operazioni di mercato per la prossima estate, con attenzione a nuovi acquisti e cessioni. La vicenda ha alimentato le speculazioni sui movimenti futuri della squadra, anche se nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa.

La Roma pianifica le grandi manovre per la prossima sessione estiva di calciomercato sfruttando la spinta economica e di prestigio della qualificazione in Champions League, ottenuta ieri all’ultima giornata di campionato grazie al successo per 0-2 sul campo dell’Hellas Verona, e inserisce nella lista dei potenziali rinforzi il nome di Dodo della Fiorentina. I vertici societari giallorossi hanno individuato nel laterale destro brasiliano un profilo ideale per potenziare la corsia laterale, avviando i primi sondaggi per valutarne la fattibilità tecnica e finanziaria. La situazione contrattuale del calciatore della viola rappresenta un fattore determinante per l’inserimento dei capitolini, poiché il difensore non sembra intenzionato a sottoscrivere il rinnovo dell’accordo attualmente in scadenza al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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