A maggio si registra un aumento delle presenze turistiche e le prenotazioni da giugno a settembre sono in crescita. I telefonate per chiedere disponibilità sono frequenti, ma trovare una stanza libera nel breve termine risulta difficile, soprattutto per chi decide all’ultimo minuto di trascorrere il weekend in località balneare. La domanda supera l’offerta, rendendo complicato assicurarsi una sistemazione in tempi stretti.

I telefoni sono bollenti. "L’avete una doppia per oggi e domani?". La risposta è quasi sempre ’no’. Per chi ha deciso solo adesso di passare il weekend a Rimini, trovare una camera libera è un’impresa complicata. Non va meglio a chi prova a prenotare tramite le piattaforme. Ieri pomeriggio, su Booking, risultava occupato già il 95% degli hotel. E i pochi con ancora stanze disponibili ’sparavano’ dei prezzi da capogiro. Non ha dubbi il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Questo sarà un ponte d’oro per Rimini", trainato dal concerto di Vasco Rossi e da RiminiWellness. E poi c’è la Pentecoste: in questi giorni si sono rivisti parecchi tedeschi, altri ancora ne arriveranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I numeri della stagione : "Presenze in crescita a maggio. In aumento le prenotazioni da giugno fino a settembre"

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