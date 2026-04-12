Calendario scolastico Sicilia 2026 2027 | avvio il 15 settembre lezioni fino al 10 giugno 15 maggio giornata dell’autonomia

Da orizzontescuola.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha stabilito con un decreto assessoriale il calendario scolastico per l’anno 20262027, che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le lezioni inizieranno il 15 settembre e si concluderanno il 10 giugno. Inoltre, il 15 maggio è stato segnato come giornata dedicata all’autonomia scolastica. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione.

La Regione Siciliana ha fissato con decreto assessoriale n. 1396 del 1° aprile 2026 il calendario scolastico per l’anno 20262027 nelle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento dell’Assessorato all’Istruzione stabilisce tempi e sospensioni delle attività didattiche, nel rispetto del minimo di 200 giorni previsto dalla normativa nazionale. L'articolo Calendario scolastico Sicilia 20262027: avvio il 15 settembre, lezioni fino al 10 giugno. 15 maggio giornata dell’autonomia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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