Calendario scolastico Sicilia 2026 2027 | avvio il 15 settembre lezioni fino al 10 giugno 15 maggio giornata dell’autonomia

La Regione Siciliana ha stabilito con un decreto assessoriale il calendario scolastico per l’anno 20262027, che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le lezioni inizieranno il 15 settembre e si concluderanno il 10 giugno. Inoltre, il 15 maggio è stato segnato come giornata dedicata all’autonomia scolastica. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione.

La Regione Siciliana ha fissato con decreto assessoriale n. 1396 del 1° aprile 2026 il calendario scolastico per l’anno 20262027 nelle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento dell’Assessorato all’Istruzione stabilisce tempi e sospensioni delle attività didattiche, nel rispetto del minimo di 200 giorni previsto dalla normativa nazionale. L'articolo Calendario scolastico Sicilia 20262027: avvio il 15 settembre, lezioni fino al 10 giugno. 15 maggio giornata dell’autonomia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Puglia, approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni al via il 17 settembre, scuole dell’infanzia fino al 30 giugnoLa Giunta regionale della Puglia, guidata dal presidente Antonio Decaro, ha approvato il calendario scolastico 2026-2027 con deliberazione adottata... Calendario scolastico 2026/27, il Lazio inizia il 15 settembre e chiude l’8 giugno. Tutti i pontiLa Regione Lazio ha definito, comunicandolo tramite il proprio sito, il calendario scolastico 2026-2027 per le istituzioni statali e paritarie del...