Giugliano caos carte d’identità | Prenotazioni sbloccate fino a settembre

A Giugliano le prenotazioni per il rilascio delle carte d’identità sono state riattivate e sono disponibili fino a settembre. La decisione arriva dopo settimane di disagi e difficoltà per i cittadini che cercavano di prenotare un appuntamento. La gestione delle prenotazioni era stata temporaneamente sospesa, causando un aumento delle richieste e lunghe attese. Ora, le prenotazioni sono state ripristinate e si potrà prenotare fino al mese di settembre.

GIUGLIANO. Dopo il caos degli ultimi giorni all'ufficio anagrafe del comune di Giugliano, sono state sbloccate le prenotazioni online per il rinnovo della carta d'identità. A farlo sapere alla nostra redazione l'assessore Francesco Casillo. Fino alla scorsa settimana le prenotazioni online risultavano bloccate fino a luglio, ora il sistema dovrebbe dare la possibilità fino a settembre. Resta in ogni caso il tema della scarsità di personale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, caos carte d’identità: “Prenotazioni sbloccate fino a settembre” Giugliano, caos carte d'identità: Prenotazioni sbloccate fino a settembre Notizie correlate In casa ha 61 carte d’identità false, tutte con la stessa foto ma con dati diversi: 36enne arrestato a GiuglianoIn un cassetto della scrivania del 36enne, nella sua casa, i carabinieri hanno rinvenuto carte d'identità elettroniche e cartacee contraffatte, che... Carte d'identità elettroniche, il Comune promette 10 macchine in più per ridurre i tempi d'attesa: ma è già caosUffici dell'Anagrafe sotto pressione in vista dell'addio ai documenti d'identità cartacei, che non saranno più validi dal 3 agosto 2026. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Giugliano, caos per le tessere d’identità: Prenotazioni fino a luglio; Caos AIA, Criscitiello attacca: Solo il 10% dello scandalo. Rocchi? Da cacciare da due anni. Giugliano, caos per le tessere d’identità: «Prenotazioni fino a luglio»È caos all’ufficio anagrafe del Comune di Giugliano, dove da settimane si registra una situazione sempre più critica per il rinnovo delle carte d’identità. ilmattino.it