i giovani della casa della misericordia sul confine col libano

Notizia in breve

A Isfyia, al confine tra Israele e Libano, si trova la Casa della Misericordia, un rifugio per molti giovani cristiani. La struttura si trova in una zona di confine e ospita ragazzi che cercano protezione nella regione. La presenza di questa comunità è stata segnalata come significativa in un’area spesso interessata da tensioni e conflitti. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di giovani o sulla durata del loro soggiorno.