I giovani della Casa della Misericordia sul confine col Libano

Da tv2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Isfyia, al confine tra Israele e Libano, si trova la Casa della Misericordia, un rifugio per molti giovani cristiani. La struttura si trova in una zona di confine e ospita ragazzi che cercano protezione nella regione. La presenza di questa comunità è stata segnalata come significativa in un’area spesso interessata da tensioni e conflitti. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di giovani o sulla durata del loro soggiorno.

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A Isfyia, cittadina al confine tra Israele e Libano, sorge la Casa della Misericordia, nella quale hanno trovato rifugio molti giovani cristiani. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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