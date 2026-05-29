I giovani della Casa della Misericordia sul confine col Libano
A Isfyia, al confine tra Israele e Libano, si trova la Casa della Misericordia, un rifugio per molti giovani cristiani. La struttura si trova in una zona di confine e ospita ragazzi che cercano protezione nella regione. La presenza di questa comunità è stata segnalata come significativa in un’area spesso interessata da tensioni e conflitti. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di giovani o sulla durata del loro soggiorno.
A Isfyia, cittadina al confine tra Israele e Libano, sorge la Casa della Misericordia, nella quale hanno trovato rifugio molti giovani cristiani. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
I giovani della Casa della Misericordia sul confine col Libano
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