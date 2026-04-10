Verso la Montagna della pace | a Favara il pellegrinaggio della domenica della Divina Misericordia

Domenica 12 aprile, a Favara, si terrà la dodicesima edizione del Pellegrinaggio della pace verso la Montagna della pace. L’evento, che coinvolge diverse comunità, è un momento di spiritualità, condivisione e riflessione collettiva. Il percorso rappresenta un appuntamento fisso nel calendario religioso locale e richiama partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di promuovere valori di pace e unità tra i partecipanti.

Un cammino fatto di spiritualità, condivisione e riflessione comunitaria. Domenica 12 aprile Favara ospiterà la dodicesima edizione del Pellegrinaggio della pace verso la Montagna della pace, appuntamento ormai consolidato nel calendario religioso cittadino. Quest’anno l’iniziativa presenta una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Festa della Divina Misericordia alla Basilica di Sant’Antonio: al via il triduo di preghieraI fedeli della Basilica di Sant'Antonio a pochi giorni dal centenario dell'apertura del santuario (4 aprile 1926- 4 aprile 2026), si preparano a... “Sulle note del ricordo verso la Pace”: il successo della Marcia della Memoria dell’IIS “A. Lombardi” di AirolaTempo di lettura: 2 minutiIn occasione del Giorno della Memoria 2026, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Temi più discussi: Mountain Wilderness, in montagna meno consumo e più consapevolezza. Vi racconto il nuovo cammino verso la vetta; Le otto montagne, una storia intensa sull'amicizia e la realizzazione personale. Insegnare con i film; Tribunale di Belluno, il territorio insorge contro la chiusura: La legge sulla montagna prevede risorse e personale: non possiamo permetterci di perderlo; NextAlpine: hub per l’innovazione e i mestieri della montagna ad Arvier - Nos Alpes. Fuga verso la montagna: ora i borghi si ripopolanoSempre più italiani, complice il caro-vita, lasciano le grandi città, da Roma a Milano, e riscoprono la vita in montagna. Si inizia così a invertire il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi ... ilmessaggero.it Nel cuore della Valle d’Aosta, un modo diverso di vivere la montagnaUna nuova infrastruttura cambia il volto a Pila, resort montano valdostano, aprendo le porte agli sciatori fino al 3 maggio e a turisti e visitatori per gran ... repubblica.it Più controlli, meno arresti e una montagna di droga sequestrata: il bilancio 2025 della Polizia a Milano rivela una città blindata, dove però esplodono le truffe ai danni dei più fragili (+70%). Tutti i dati di via Fatebenefratelli - facebook.com facebook Tra le quarziti del Mombracco escursione alla scoperta della “montagna di Leonardo” x.com