Verso la Montagna della pace | a Favara il pellegrinaggio della domenica della Divina Misericordia

Da agrigentonotizie.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile, a Favara, si terrà la dodicesima edizione del Pellegrinaggio della pace verso la Montagna della pace. L’evento, che coinvolge diverse comunità, è un momento di spiritualità, condivisione e riflessione collettiva. Il percorso rappresenta un appuntamento fisso nel calendario religioso locale e richiama partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di promuovere valori di pace e unità tra i partecipanti.

Un cammino fatto di spiritualità, condivisione e riflessione comunitaria. Domenica 12 aprile Favara ospiterà la dodicesima edizione del Pellegrinaggio della pace verso la Montagna della pace, appuntamento ormai consolidato nel calendario religioso cittadino. Quest’anno l’iniziativa presenta una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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