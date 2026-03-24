federico cammarata sul confine della speranza

Metti un regista in sala. Questa sera alle 21, al Cinema Rex di Cesenatico allestito al Palazzo del turismo "Primo Grassi", si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna di incontri con gli autori organizzata dall’associazione Sputnik e dal Comune di Cesenatico con il supporto della Cooperativa stabilimenti balneari. Sarà proiettato " Waking Hours " di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, nella versione originale sottotitolata in italiano, presentato in anteprima alla 82esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Settimana Internazionale della Critica. Al termine della proiezione si terrà l’incontro con il regista Federico Cammarata, in una serata moderata da Gianni Gozzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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