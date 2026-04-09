A Montemurlo, studenti di diverse scuole si sono riuniti nei giardini Central Park per partecipare all'iniziativa 'Liberi dai rifiuti'. L'evento ha coinvolto i giovani in attività di pulizia e sensibilizzazione, con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti presenti nell’area verde. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi studenti, che hanno lavorato insieme per contribuire alla cura degli spazi pubblici del loro territorio.

Montemurlo (Prato), 9 aprile 2026 – Scuole in campo per prendersi cura dell’ambiente: torna anche quest’anno il progetto Liberi dai rifiuti che ha fatto tappa oggi a Montemurlo, dove, nei Giardini Central Park, gli alunni della scuola secondaria di primo grado Salvemini La Pira, accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati, a cui è seguita un’analisi dei rifiuti raccolti e una riflessione sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente. All’appuntamento hanno partecipato anche Alberto Vignoli, Assessore all’ambiente del Comune di Montemurlo, Stefania Ermanno, Presidente della sezione soci Coop di Prato e i referenti di Legambiente, che hanno accolto i ragazzi e presentato l’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemurlo, studenti in campo nei giardini Central Park per 'Liberi dai rifiuti'

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