A Roma arriva il Summer High Run | il 20 giugno 2026 il raduno Royal Enfield firmato Royal Enfield Riders Club Roma Sud

A Roma si terrà il 20 giugno 2026 il “Summer High Run”, un raduno dedicato ai motociclisti della community Royal Enfield. L’evento è organizzato dal Royal Enfield Riders Club Roma Sud e si svolgerà presso la loro sede in Via Pontina 583. La manifestazione prevede un incontro tra appassionati e motociclisti appartenenti alla stessa marca, con una zona logistica dedicata in città.

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Sabato 20 giugno 2026 si terrà a Roma il Summer High Run, il raduno dedicato alla community Royal Enfield, organizzato da Royal Enfield Riders Club Roma Sud con base logistica presso Royal Enfield Roma Sud, in Via Pontina 583, 00128 Roma. L’evento è riservato ai possessori di moto Royal Enfield e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Royal Enfield Flying Flea: la moto elettrica arriva a primavera 2026Royal Enfield Flying Flea C6 sarà la prima moto elettrica del gruppo indiano Eicher Motors e arriverà molto presto: entro la primavera del 2026. Leggi anche: Guerrilla 450 Apex 2026: Royal Enfield affila la sua roadster