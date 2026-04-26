Dopo la partita di Serie A tra Torino e Inter, l’allenatore dei granata ha commentato la prestazione dei suoi giocatori. In conferenza stampa, ha dichiarato che i ragazzi hanno disputato una partita superiore alle aspettative, definendo alcuni di loro come futuri campioni d’Italia. L’allenatore ha analizzato le fasi del match e le scelte tattiche adottate durante l’incontro.

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© Calcionews24.com - Torino, D’Aversa nel post partita: «I ragazzi hanno fatto una prestazione al di sopra dei futuri campioni d’Italia»

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