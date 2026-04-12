L'albo d'oro del torneo di Monte Carlo | Nadal ha trionfato 11 volte quattro italiani hanno vinto il titolo

Nel torneo di Monte Carlo, Rafael Nadal ha conquistato il titolo per la undicesima volta, stabilendo il record di vittorie. Quattro tennisti italiani sono riusciti a vincere il trofeo nel corso degli anni, con l'ultimo a trionfare il giocatore italiano. La competizione continua ad attirare numerosi appassionati, e il successo di Nadal rimane uno degli eventi più significativi nella storia del torneo.