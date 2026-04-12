L'albo d'oro del torneo di Monte Carlo | Nadal ha trionfato 11 volte quattro italiani hanno vinto il titolo
Nel torneo di Monte Carlo, Rafael Nadal ha conquistato il titolo per la undicesima volta, stabilendo il record di vittorie. Quattro tennisti italiani sono riusciti a vincere il trofeo nel corso degli anni, con l'ultimo a trionfare il giocatore italiano. La competizione continua ad attirare numerosi appassionati, e il successo di Nadal rimane uno degli eventi più significativi nella storia del torneo.
Rafael Nadal detiene il record di successi nel torneo di Monte Carlo, addirittura 11. Quattro italiani hanno vinto il titolo, l'ultimo Fognini. Nicola Pietrangeli si impose 3 volte.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’albo d’oro del Miami Open: Agassi e Djokovic hanno il record di vittorie, Sinner a caccia del bis
Nasce la ‘stanza della rabbia’ nel tennis, l’ha inaugurata il torneo femminile di Austin: che cos’èIl torneo WTA di Austin ha inaugurato all'inizio di questa settimana la 'rage room' per le giocatrici: a che cosa serve questo spazio.