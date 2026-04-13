Il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha commentato il momento difficile del Milan, che nelle ultime quattro partite ha subito tre sconfitte. Nel suo intervento ha criticato la società rossonera, definendola “arrugginita”, e ha sollevato dubbi sulla leadership tra i dirigenti principali, Furlani e Cardinale. La situazione attuale ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, con particolare attenzione alle dinamiche interne del club.

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e CEO di 'SportItalia', ha parlato del momento - nero - del Milan di Massimiliano Allegri in un'editoriale pubblicato sul sito web dell'emittente televisiva. "Serve un’idea societaria. Qualcosa di nuovo e di diverso. Allegri ha provato a fare il massimo ma senza calciatori è dura per tutti. Poi anche lui ha le sue colpe, come le ha Igli Tare che ha speso quasi 140 milioni di euro per mezzi calciatori. Serve, però, innanzitutto una chiarezza societaria e non si può andare avanti con una proprietà con due teste. Se comanda Giorgio Furlani è un conto, se comanda Gerry Cardinale è un altro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caos Milan, l’attacco di Criscitiello: ‘Società arrugginita, chi comanda tra Furlani e Cardinale?’

Criscitiello: “Milan, serve chiarezza societaria: chi comanda? Troppi calciatori mediocri o finiti”Michele Criscitiello, giornalista sportivo e CEO di 'SportItalia', ha parlato del momento - nero - del Milan di Massimiliano Allegri in un'editoriale...

Criscitiello: “Il Milan è pieno di caos. Furlani e Moncada vanno da una parte, Allegri e Tare da un’altra”Michele Criscitiello ha messo in evidenza la confusione societaria che regna al Milan.