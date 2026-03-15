Caos nel Pd toscano | chi è che comanda?

Nel Pd toscano si vive una situazione di forte confusione tra i vertici. Emiliano Fossi, segretario regionale e deputato, e Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche del Pd a Roma e anch’egli deputato, sono entrambi coinvolti in questa convivenza politica. La situazione ha attirato l’attenzione di osservatori e membri del partito, che si chiedono chi eserciti realmente il controllo.

Firenze, 15 marzo 2026 – Ai vertici del Pd toscano sta andando in scena una pittoresca coabitazione. Da una parte c’è Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd e deputato; dall’altra c’è Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche del Pd a Roma e deputato. Entrambi schleiniani, ma Furfaro è più simile all’idea di dirigente politico che ha in testa la segretaria Schlein: a differenza di altri, non ha una storia politica interna al Pd, figurarsi!, è stato pure candidato alle Europee de L’Altra Europa con Tsipras. Fossi è invece un dirigente di partito vecchio stampo, ha fatto l’assessore e il sindaco a Campi Bisenzio prima di candidarsi in Parlamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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