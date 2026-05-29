Fa una certa emozione notare stampato in oro "MILANESE" quale identità riconosciuta a un artista bustocco (a Busto Arsizio nato nel 1777). Ora al centro di una bella storia milanese. Raccontata ieri all’Accademia di Brera, nella Sala Napoleonica, dal rinominato presidente Marco Galateri di Genola, famiglia imprenditorial-aristocratica, presentatosi come "vil ingegnere", e dal direttore Franco Marrocco. In mostra, il volume sul cui frontespizio si legge l’identikit equivalente a un titolo onorifico: "GIUSEPPE BOSSI MILANESE Questi disegni da lui eseguiti a testimonio dell’alta erudizione e filosofia nell’arte in cui fu maestro e a grata riconoscenza GIUSEPPE VALLARDI raccolse l’anno MDCCCXXI)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I disegni di "Giuseppe Bossi, milanese" tornano a casa. All’Accademia di Brera

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