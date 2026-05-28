Parma nell’Album Vallardi donato a Brera | tra i disegni anche l’ Apoteosi di Bodoni

Da parmatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’è anche Parma nella storia dell’Album Vallardi, la preziosa raccolta di 380 disegni di Giuseppe Bossi e Andrea Appiani entrata ufficialmente nel patrimonio dell’Accademia di Belle Arti di Brera grazie a una donazione sostenuta dalla Fondazione Equita e da un gruppo di mecenati milanesi.Tra i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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