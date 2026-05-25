I conti in tasca alla giunta Funaro | ecco quanto guadagnano sindaca e assessori
A partire dal 2024, gli stipendi dei sindaci italiani sono stati aumentati per allinearsi a quelli dei presidenti di Regione. La giunta Funaro, in particolare, ha visto un incremento nei compensi di sindaca e assessori, che ora ricevono pagamenti proporzionati ai nuovi standard nazionali. I dettagli sui guadagni specifici non sono stati resi noti, ma l’aumento è stato ufficializzato e ha già effetto.
L'aumento è entrato a regime nel 2024. Da allora, gli stipendi dei sindaci italiani sono stati adeguati, proporzionalmente, a quelli dei presidenti di Regione. Un tabellario definito all'interno della legge di Bilancio 2022, approvata dal governo Draghi, che ha previsto un sostanziale incremento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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