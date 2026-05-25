I conti in tasca alla giunta Funaro | ecco quanto guadagnano sindaca e assessori

Notizia in breve

A partire dal 2024, gli stipendi dei sindaci italiani sono stati aumentati per allinearsi a quelli dei presidenti di Regione. La giunta Funaro, in particolare, ha visto un incremento nei compensi di sindaca e assessori, che ora ricevono pagamenti proporzionati ai nuovi standard nazionali. I dettagli sui guadagni specifici non sono stati resi noti, ma l’aumento è stato ufficializzato e ha già effetto.