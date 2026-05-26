Un gruppo internazionale specializzato in turismo di lusso ha manifestato interesse per Rimini, dopo aver già operato a Roma con il Cloud7 e aver offerto soggiorni nelle Alpi Orobie. La società ha incluso la città in un nuovo progetto di espansione. La notizia arriva mentre l’azienda continua a sviluppare le proprie strutture di alta gamma, puntando a consolidare la presenza nel settore del turismo di lusso in Italia.

Dopo il Cloud7 di Roma e l’esperienza che offre il soggiorno a Colere 1600 sulle Alpi Orobie, non molto distante da Milano, il gruppo internazionale Kerten Hospitality ha messo gli occhi anche su Rimini. Stando a quanto dichiarato dalla Ceo Marloes Knippenberg, l’ Italia rappresenta uno dei Paesi su cui il gruppo intende investire a partire dalle location più esclusive. Dopo Roma e le Alpi, si guarda a Firenze, alla Sicilia, Forte dei Marmi e a Rimini. Anzi, per Rimini il gruppo avrebbe anche individuato una struttura adatta a trasferire il proprio concetto di vacanza. Kerten è un operatore irlandese con sede a Dubai. Al momento gestisce undici strutture, ma in lavorazione ci sono ben 55 progetti che andranno a portare il gruppo su tre continenti tra Medio Oriente, Africa e il vecchio continente, l’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo di lusso, c’è Kerten. Rimini entra nei radar del gruppo

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