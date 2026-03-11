Edel Casadei ha compiuto 101 anni e festeggia 50 anni di impegno nel Lions Club di Forlì. La sua presenza e attività nella comunità sono state un punto di riferimento nel corso degli anni, con un lungo percorso di partecipazione e servizio. La celebrazione è stata accompagnata da amici e membri del club, che hanno riconosciuto la sua lunga dedizione.

Edel Casadei ha raggiunto un traguardo straordinario: 101 anni di vita vissuta con dedizione alla comunità forlivese. La celebrazione si è svolta nella sua residenza, dove il consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host si è recato per rendere omaggio a una figura storica dell’associazione. La data è oggi, mercoledì 11 marzo 2026, e l’atmosfera è quella di un tributo al tempo che scorre ma non cancella i valori radicati nel territorio. Non si tratta solo di un compleanno, ma di un riconoscimento ufficiale alla lunga militanza sociale che ha caratterizzato decenni di impegno nel distretto della Romagna. Un secolo e oltre: la storia di un socio fondatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edel Casadei: 101 anni e 50 di servizio al Lions Club

"Esempio di dedizione, entusiasmo e generosità": Edel Casadei festeggia 101 anni
Per l'occasione, il consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, di cui Casadei è storico socio dal 1978, si è recato personalmente a casa sua per...

Lions Club Sangemini, la visita di Graziella Puddu Loddo: "Autorevole riconoscimento del ruolo svolto al servizio della comunità"
Il governatore del Distretto Lions 108L ha presenziato all'evento organizzato dai Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti "Un clima di forte...

I 100 anni di Edel Casadei. Una vita con due passioni: moto e solidarietà
È stato pilota, cronometrista al Mugello e alle olimpiadi di Roma 1960. Lui e la sua famiglia hanno dato impulso all'Ail e all'Avis.

Lavorare e amare. Così sono arrivato a 100 anni
Cento anni e tre giorni. Taglia il traguardo nella sua casa il forlivese Edel Casadei, cavaliere della repubblica: padre di tre figli, imprenditore, motociclista, benefattore.