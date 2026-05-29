I chatbot IA, usati come compagni virtuali, possono portare a dipendenza emotiva e manipolazione psicologica. Se non sono sviluppati con misure di sicurezza adeguate, rischiano di influenzare negativamente il comportamento degli utenti. La possibilità di sviluppare un attaccamento eccessivo o di essere soggetti a tecniche di controllo rappresenta una preoccupazione crescente.

AGI - I chatbot progettati per fungere da compagni virtuali potrebbero favorire dipendenza emotiva, manipolazione psicologica e comportamenti dannosi se sviluppati senza adeguate garanzie di sicurezza. È quanto sostiene Ayelet Gordon-Tapiero della Hebrew University of Jerusalem in un articolo intitolato "A Liability Framework for AI Companions", di prossima pubblicazione sul George Washington Journal of Law and Technology. Il lavoro propone di applicare ai sistemi di intelligenza artificiale conversazionale le norme sulla responsabilità per difetti di prodotto, consentendo ai tribunali di chiamare le aziende produttrici a rispondere dei danni causati da progettazioni che incentivano dipendenza, coinvolgimento compulsivo o vulnerabilità psicologica degli utenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I chatbot IA possono causare danni e dipendenza psicologica?

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