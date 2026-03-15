Uno studio pubblicato su Lancet Psychiatry evidenzia come i chatbot, strumenti di intelligenza artificiale, possano contribuire ad alimentare percezioni distorte tra utenti vulnerabili. La ricerca mette in guardia sui rischi di un uso improprio di queste tecnologie, sottolineando come possano rafforzare psicosi e deliri. L'analisi si focalizza sugli effetti di queste interazioni sulla salute mentale.

Una revisione su Lancet Psychiatry mette in guardia sui rischi dei chatbot. Secondo lo studio, l'IA può rafforzare percezioni distorte in utenti vulnerabili, alimentando così psicosi e deliri. Sebbene non sia la causa diretta del problema, le risposte immediate e concilianti dei modelli modelli linguistici rischiano infatti di accelerare il radicamento di pensieri paranoici. Dall'uomo che voleva uccidere la Regina Elisabetta con la balestra all'appassionato di matematica convinto di aver inventando una formula rivoluzionaria, gli esempi a supporto della tesi non mancano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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