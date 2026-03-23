Monito severo dall’infettivologo Matteo Bassetti riguardo all’uso sconsiderato di sostanze comunemente ritenute innocue. In un post pubblicato il 23 marzo, il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova ha sollevato una questione che riguarda la salute riproduttiva maschile. Citando una recente ricerca scientifica, l’esperto ha spiegato che l’assunzione di dosi eccessive di alcuni integratori antiossidanti prima del concepimento potrebbe avere conseguenze drammatiche sui figli. Bassetti cita lo studio contro gli integratori: il rischio Cosa rischiano i bambini Lo scontro tra Bassetti e Parisi sui vaccini Bassetti cita lo studio contro gli integratori: il rischio Il cuore della segnalazione di Bassetti risiede in una ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Cell and Developmental Biology. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bassetti cita lo studio contro gli integratori, "possono causare malformazioni se presi prima di procreare"

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