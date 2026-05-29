I capispalla femminili | un simbolo intramontabile di eleganza e raffinatezza

Da novella2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un cappotto in un negozio di abbigliamento. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e il soggetto è stato fermato dai dipendenti del negozio e consegnato alle forze dell'ordine. Il tentativo di furto è avvenuto senza successo, e il responsabile è stato accompagnato in centrale per ulteriori verifiche. Nessun altro coinvolgimento o ferito è stato segnalato.

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Tra i capi che compongono il guardaroba femminile, i capispalla occupano un posto di particolare rilievo. Tra i capi che compongono il guardaroba femminile, i capispalla occupano un posto di particolare rilievo. Cappotti, giacche e trench accompagnano la donna nelle uscite di ogni stagione, dalle giornate fresche dell’autunno e della primavera fino al cuore dell’inverno, contribuendo in modo decisivo a definire l’impronta dell’intero outfit. Si tratta dell’ultimo capo che si indossa prima di varcare la porta di casa, ma anche il primo che le altre persone notano. È proprio questa doppia natura a renderli così importanti: incorniciano la silhouette, danno il tono al look complessivo e raccontano qualcosa di chi li indossa ancora prima che venga pronunciata una parola. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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