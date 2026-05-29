I capispalla femminili | un simbolo intramontabile di eleganza e raffinatezza

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un cappotto in un negozio di abbigliamento. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e il soggetto è stato fermato dai dipendenti del negozio e consegnato alle forze dell'ordine. Il tentativo di furto è avvenuto senza successo, e il responsabile è stato accompagnato in centrale per ulteriori verifiche. Nessun altro coinvolgimento o ferito è stato segnalato.