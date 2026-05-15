Ogni primavera si ripresenta la stessa domanda: come scegliere l’outfit giusto per un matrimonio in comune senza eccedere nell’eleganza o risultare troppo informali. Le nozze civili, infatti, richiedono un abbigliamento raffinato ma con un tocco di leggerezza, differenziandosi dalle cerimonie più formali. Tra le opzioni più popolari ci sono abiti midi in seta, tailleur femminili e set coordinati, che uniscono stile contemporaneo e dettagli alla moda. La scelta dell’abbigliamento diventa così un equilibrio tra eleganza e praticità.

O gni primavera porta con sé la stessa domanda: come vestirsi per un matrimonio in comune senza risultare troppo eleganti o, al contrario, troppo casual? Le nozze civili richiedono infatti un dress code raffinato ma più rilassato rispetto alle cerimonie tradizionali. La buona notizia è che tra abiti midi, tailleur sartoriali e set coordinati chic, le possibilità per costruire un outfit perfetto non mancano. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Abito midi in seta In vista di nozze e cerimonie, un abito in seta, preferibilmente midi e a maniche corte, è sempre una buona idea. Matrimonio in comune: outfit e idee look PE26. guarda le foto Blusa, gonna e blazer Le fashioniste che non amano abiti e tubini potranno fare affidamento su bluse eleganti, gonne a pieghe e blazer strutturati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Abiti midi in seta, tailleur femminili e set coordinati: 5 outfit perfetti per un matrimonio in comune tra eleganza contemporanea e dettagli fashion

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