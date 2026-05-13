Un abito nero semplice e senza fronzoli, noto come petite robe noire, rappresenta uno dei capi più riconoscibili della moda francese. Nato come un classico senza tempo, si distingue per la sua capacità di essere elegante e adattarsi a molteplici occasioni. Sul corpo dell’attrice, questa mise si trasforma in un racconto di personalità e sensualità, grazie anche a un piccolo dettaglio che ne accentua il fascino.

L a petite robe noire è uno dei capi più iconici della moda francese: un abito nero essenziale, nato per essere elegante, versatile e adatto a ogni occasione. Reso celebre da Coco Chanel, il tubino nero è diventato nel tempo un vero pilastro del guardaroba femminile. In occasione della 79esima edizione del Festival di Cannes, l’attrice francese Leïla Bekhti ha trasformato il tubino nero in una dichiarazione di stile sofisticata e sensuale, senza mai perdere misura ed eleganza. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Un omaggio ad Alber Elbaz e alla moda d’archivio. Leïla Bekhti, presidente della giuria della sezione Un Certain Regard, ha scelto per il primo red carpet del Festival una creazione d’archivio Guy Laroche della collezione autunnoinverno 2002 firmata da Alber Elbaz.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un classico intramontabile che, sul corpo dell'attrice francese, diventa un racconto di eleganza, personalità e sensualità irresistibile. Grazie anche a un piccolo dettaglio

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