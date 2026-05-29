I bambini che riparano con la colla il murale vandalizzato

Dopo aver trascorso il pomeriggio in oratorio, alcuni bambini sono tornati a casa e, passando per un vicolo, hanno notato che il murale che avevano visto sui social era stato danneggiato.

Terminato il pomeriggio in oratorio sono tornati a casa, ma passando per il vicolo si sono accorti che quel bellissimo murale del quale aveno letto sui social era stato danneggiato. Si sono avvicinati e hanno visto che, per terra, c’era quello strappo che qualche vandalo aveva fatto. Così, aperti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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