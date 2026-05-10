Vandalizzato il murale della Radura della Memoria Colnaghi | Atto vile che offende tutta Genova

Un murale situato nella Radura della Memoria è stato danneggiato, secondo quanto riportato sui social dal presidente del municipio Centro Ovest. La denuncia è stata pubblicata online, dove si legge che si tratta di un atto vandalico. L’intervento è stato confermato anche da fonti vicine alle autorità locali, che stanno verificando quanto accaduto. La presenza di danni a opere pubbliche sta attirando l’attenzione della comunità.

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