Genova vandalizzato il murale per le vittime del Ponte Morandi

A Genova, un murale dedicato alle vittime del Ponte Morandi è stato vandalizzato. Le autorità hanno identificato i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli aggressori hanno imbrattato i volti raffigurati nel murale con disegni che coprivano le immagini delle vittime. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'atto vandalico.

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