Genova vandalizzato il murale per le vittime del Ponte Morandi
A Genova, un murale dedicato alle vittime del Ponte Morandi è stato vandalizzato. Le autorità hanno identificato i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli aggressori hanno imbrattato i volti raffigurati nel murale con disegni che coprivano le immagini delle vittime. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'atto vandalico.
? Punti chiave Come sono stati identificati i responsabili tramite le telecamere?. Quali disegni hanno colpito i volti delle vittime nel murale?. Come intende intervenire la sindaca per ripristinare l'opera originale?. Perché la polizia ha scelto un percorso educativo per i colpevoli?.? In Breve La coppia di artisti Duorone realizzò l'opera geometrica nel 2021.. Le forze dell'ordine analizzano i filmati delle telecamere di sorveglianza.. La sindaca Silvia Salis propone percorsi di educazione ai colpevoli.. L'amministrazione comunale pianifica il ripristino immediato del murale alla Radura della Memoria.. Durante la notte di sabato, il murale della Radura della Memoria a Genova è stato oggetto di un atto vandalico che ha colpito l’opera dedicata alle vittime del crollo del Ponte Morandi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Vandalizzato a GENOVA il murale per le vittime del MORANDI
Notizie correlate
Deturpato il murale per le vittime del crollo del Ponte Morandi. La sindaca di Genova: “Atto incivile, oltraggioso, indegno”Disegni osceni e scritte con bombolette spray: un “atto incivile, oltraggioso, indegno” – l’ha definito la sindaca di Genova Silvia Salis – che ha...
Murale vandalizzato alla Radura della Memoria, Salis: “Genova chiede scusa ai familiari delle vittime”Dopo la denuncia del presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi sul murale vandalizzato alla Radura della Memoria, interviene anche la...