Quest'anno si celebrano i 100 anni dalla nascita della regina Elisabetta II, ricorrenza che ha portato alla realizzazione di una mostra dedicata al suo stile. Nel frattempo, il figlio, ora re, ha pronunciato un discorso ufficiale in occasione di questa occasione speciale. La commemorazione ha coinvolto vari eventi pubblici e privati, sottolineando il ruolo della sovrana nel corso degli anni e il passaggio di testimone alla nuova generazione.

La regina Elisabetta II è sempre nel cuore e nella memoria dei cittadini britannici. Il suo lungo regno, durato 70 anni (il 9 settembre 2015 la Regina superò perfino il record di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni della sua antenata, la regina Vittoria), è entrato nella Storia e diventato un passato a cui qualcuno guarda anche con un po’ di nostalgia. La sovrana si è spenta l’8 settembre 2022, a 96 anni. Il 21 aprile 2026 avrebbe compiuto 100 anni. La royal family ha scelto di ricordarla con una serie di eventi, tra cui una mostra dedicata alle sue scelte di stile, diventate iconiche, un memoriale e un discorso molto atteso da parte di Re Carlo III. Appuntamenti che mirano a tramandare il ricordo di una grande sovrana che ha davvero consacrato tutta la sua esistenza, fino all’ultimo giorno, al suo ruolo e al dovere.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo III

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