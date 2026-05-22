Holyroodhouse giovedì la residenza privata della regina Elisabetta apre al pubblico per la prima volta
Da giovedì, per la prima volta, gli appartamenti privati di Holyroodhouse a Edimburgo saranno aperti al pubblico. La residenza privata della regina Elisabetta sarà accessibile fino al 10 settembre, offrendo ai visitatori l’opportunità di entrare in uno degli spazi che normalmente sono riservati alla sovrana. L’apertura si svolge in un periodo in cui Holyroodhouse rappresenta un punto di riferimento storico e culturale per la città. La decisione di rendere visitabili gli appartamenti privati si inserisce in un’operazione di valorizzazione del patrimonio reale.
Da giovedì al 10 settembre si apriranno ufficialmente al pubblico le porte degli appartamenti privati di Holyroodhouse a Edimburgo, amatissimi dalla sovrana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
“Elisabetta II adorava la musica, quando sentì Dancing Queen la prima volta iniziò a ballare”. A Londra in mostra il guardaroba della reginaLondra, 9 aprile 2026 - Un guardaroba da sogno, degno solo di una regina, come mai era stato mostrato prima, è quello di Elisabetta II esposto nella...
Apre per la prima volta al pubblico Villa Pestarini: il capolavoro di Franco Albini a MilanoDal 20 al 26 aprile 2026, Alcova torna per la sua undicesima edizione, articolandosi su due siti straordinari che, ciascuno a modo proprio, incarnano...