Holyroodhouse giovedì la residenza privata della regina Elisabetta apre al pubblico per la prima volta

Da giovedì, per la prima volta, gli appartamenti privati di Holyroodhouse a Edimburgo saranno aperti al pubblico. La residenza privata della regina Elisabetta sarà accessibile fino al 10 settembre, offrendo ai visitatori l’opportunità di entrare in uno degli spazi che normalmente sono riservati alla sovrana. L’apertura si svolge in un periodo in cui Holyroodhouse rappresenta un punto di riferimento storico e culturale per la città. La decisione di rendere visitabili gli appartamenti privati si inserisce in un’operazione di valorizzazione del patrimonio reale.

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