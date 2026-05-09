La Russia ha sospeso le attività ufficiali per celebrare il 9 maggio, giorno della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Tuttavia, nelle ultime ore, le autorità di Kiev hanno riferito di un attacco di Mosca durante la notte, accusando le forze russe di aver violato la sospensione dei combattimenti. La commemorazione si svolge tradizionalmente con parate e cerimonie pubbliche, ma quest’anno il conflitto ha portato tensioni e scontri anche nel giorno simbolico.

Come ogni anno, la Russia si ferma in occasione del Giorno della Vittoria, la ricorrenza del 9 maggio che ricorda la sconfitta del nazifascismo. La novità, dall’ invasione dell’Ucraina il 24 febbraio del 2022, è la tregua di tre giorni, decisa tra i due Paesi in guerra con la mediazione di Donald Trump. La parata, in tono minore e senza il tradizionale dispiegamento di equipaggiamenti militari, è iniziata la mattina con la presenza del presidente Vladimir Putin, accompagnato dai pochi ospiti stranieri, tra cui l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko e il kazako Kassim-Jomart Tokayev. Il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che non ci sono stati tentativi di interrompere le celebrazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russia si ferma per la parata del 9 maggio, ma Kiev denuncia: “Violata la tregua, attacco di Mosca nella notte”

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