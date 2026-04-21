Una nuova polemica coinvolge la Russia e l’Italia dopo le dichiarazioni di un noto conduttore televisivo russo. Durante un programma, sono state rivolte alla premier italiane parole molto dure, definite irripetibili, che hanno suscitato reazioni di sdegno e richieste di chiarimento. La discussione ha acceso i riflettori su possibili tensioni diplomatiche tra i due paesi, mentre le autorità italiane hanno preso posizione rispetto alle affermazioni trasmesse in televisione.

Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi frontali e insulti volgari a Giorgia Meloni. Il clima tra i due Paesi, già profondamente teso, ha raggiunto un nuovo punto di crisi dopo la recente visita a Roma del presidente Zelensky. Durante gli incontri ufficiali a Palazzo Chigi e al Quirinale dello scorso 15 aprile, l'Italia ha infatti ribadito la propria linea di fermezza contro l'aggressione russa, formalizzando il cosiddetto “Drone Deal”.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier

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