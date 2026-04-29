Fra cospirazioni, battaglie e lotte intestine, sarà un inizio estate di “fuoco e sangue“ grazie al ritorno di House of the Dragon, di nuovo su Sky e in streaming su Now con la terza stagione dal 22 giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Ambientata 200 anni prima degli eventi al centro del Trono di Spade e tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen 200 anni prima dei fatti del Trono di Spade. Nel cast della terza stagione ritroviamo, fra gli altri, Olivia Cooke con Emma D’Arcy (foto) e Matt Smith.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “House of the Dragon“. Arriva il terzo capitolo

House of the Dragon Saison 3 | Teaser VF

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