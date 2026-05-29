House of the Dragon | disponibile il trailer della terza stagione

Il trailer della terza stagione di House of the Dragon è stato pubblicato su HBO Max. Le immagini mostrano scene di battaglie e intrighi di corte, con personaggi in abiti medievali e ambientazioni di forte impatto visivo. La serie, ambientata nell’universo di George R. R. Martin, riprende le vicende della famiglia Targaryen, con nuovi dettagli e personaggi. La stagione arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming.

HBO Max ha diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon, la serie drama originale ambientata nell’universo creato da George R.R. Martin. I nuovi episodi debutteranno in Italia lunedì 22 giugno su HBO Max. La terza stagione sarà composta da otto episodi distribuiti con cadenza settimanale fino al finale di stagione, previsto per il 10 agosto. Basata sul romanzo fantasy Fuoco e Sangue ( Fire & Blood ), la serie è ambientata circa 200 anni prima degli eventi raccontati ne Il Trono di Spade e segue l’ascesa e la caduta della Casa Targaryen, tra guerre dinastiche, lotte per il potere e draghi. Alla guida della serie torna Ryan Condal in veste di co-creatore, showrunner e produttore esecutivo, affiancato da George R. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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HOUSE OF THE DRAGON SEASON 3 | TEASER TRAILER | REACTION

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