HBO Max ha diffuso il trailer finale della terza stagione di House Of The Dragon, spin-off del Trono di Spade. Nel video si vede una scena di scontri intensi tra le fazioni coinvolte nella guerra civile Targaryen, nota come Danza dei Draghi. La nuova stagione sarà disponibile in co-esclusiva con Sky dal 22 giugno all’9 agosto.

HBO Max ha rilasciato il trailer finale della terza stagione di House Of The Dragon 3, la serie prequel del Trono di Spade sulla guerra civile Targaryen nota come Danza dei Draghi: i nuovi episodi, in co-esclusiva con Sky dal 22 giugno al 9 agosto. Nel video, vediamo la posta tra le due fazioni contendentisi il trono (i Neri di Rhaenyra e i Verdi di Alicent) salire vertiginosamente tra scontri campali, i consueti intrighi di palazzo e draghi sempre più imponenti e devastanti nella loro maestosità. Gli autori, in un lungo profilo su EW, promettono di alzare drasticamente l’asticella dello scontro. Lo showrunner Ryan Condal ha descritto la premiere, che vedrà protagonista la battaglia del Gullet, mitologico scontro via terra e mare (con la partecipazione dei Velaryon) come “probabilmente il più folle episodio televisivo mai realizzato”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - House Of The Dragon 3, nell’ultimo trailer dello spinoff del Trono di Spade lo scontro è all’apice

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House of the Dragon Season 3 | Official Teaser | HBO Max | Reaction Mashup

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