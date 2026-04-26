Fuoco e Sangue al CCXP | svelate le prime immagini di House of the Dragon 3 in attesa del trailer

Durante il panel di HBO al CCXP Mexico, sono state mostrate le prime immagini di “House of the Dragon 3” a un pubblico di fan e addetti ai lavori. Le attrici e gli attori principali della serie, tra cui Matt Smith, Olivia Cooke e Fabien Frankel, hanno presentato alcune sequenze in anteprima. L’evento ha attirato numerosi spettatori interessati a scoprire cosa succederà nella prossima stagione. La stagione è attesa con impazienza dai fan della saga.

Durante il panel di HBO al CCXP Mexico, le star Matt Smith, Olivia Cooke e Fabien Frankel hanno infiammato la platea mostrando in anteprima alcune sequenze di House of the Dragon 3. Sebbene il trailer integrale verrà rilasciato online solo questo lunedì, le prime anticipazioni descrivono una stagione monumentale, definita dallo showrunner Ryan Condal come “la più grande e brutale mai realizzata“. La serie prequel di Game of Thrones si prepara a tornare sul piccolo schermo il prossimo giugno, portando la Danza dei Draghi verso il suo apice distruttivo. Durante l’evento, Olivia Cooke ha offerto una riflessione profonda sul legame tra Alicent e Rhaenyra, spiegando che l’odio attuale nasce dalle ceneri di un grande amore ormai perduto.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Fuoco e Sangue al CCXP: svelate le prime immagini di “House of the Dragon 3” (in attesa del trailer) Notizie correlate God of War: Svelate le prime immagini di Ryan Hurst e Callum Vinson nella serie di Prime VideoIl Fantasma di Sparta prende vita: Amazon lancia la sfida a "The Last of Us" con un cast stellare e una produzione colossale a Vancouver. Leggi anche: House of the Dragon 3, svelati primo teaser trailer e mese di uscita della nuova stagione Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Game of Thrones: confermato il primo film dall'universo di Martin!; Paura a Picanello: incendio in un deposito, salvata un'anziana; L'intervento pronto e calibrato della Polizia di Stato evita il peggio: un cittadino extracomunitario in stato di agitazione sul tetto lancia tegole contro i passanti: si evitano feriti limitando i danni solo a cose e salvaguardando tutte le vite umane. - Questura di Rave - Polizia di Stato; A Nablus come a Gaza, non cessa la strage impunita. Ucciso con un colpo di arma da fuoco e poi lasciato in ospedaleCOPERTINO – Una serata di sangue sconvolge la comunità di Copertino. Un uomo di 50 anni è morto in seguito a una ferita d’arma da fuoco che lo ha raggiunto al collo. I fatti sono avvenuti intorno alle ... lecceprima.it MasterChef: Glassa, fuoco e sangue freddoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Corriere della Sera. . Un uomo ha aperto il fuoco nella sala dell'hotel Hilton di Washington dove era in corso la cena di Trump con i corrispondenti, gli spari a pochi metri dal presidente, dalla first lady Melania e dal J.D. Vance, tutti indenni. Nel video si sentono - facebook.com facebook Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di #Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo. x.com