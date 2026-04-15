Il Trono di Spade diventa un film con lo sceneggiatore di House of Cards Fan in fibrillazione

Che sia in sella a un cavallo o tra le ali di un drago, ora è ufficiale: si torna a Westeros. Dopo il successo della saga Il Trono di Spade, Warner Bros, insieme a HBO, ha confermato l’arrivo sul grande schermo del prequel della fortunata serie rendendone noto anche il titolo di lavorazione: “ Game of Thrones: Aegon’s Conquest “. La notizia – che ha mandato in fibrillazione i fan dell’universo creato dai romanzi dello scrittore George R.R. Martin – è stata diffusa durante il panel W arner del CinemaCon di Las Vegas 2026 dedicato ai progetti in uscita dal 2027. Già un mese fa c’erano stati alcuni rumor che avevano smosso le acque: voci e smentite compresa una fake news riguardante un’ipotetica uscita autunnale di The Winds of Winter, il sesto romanzo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ecco come si chiamerà il primo film de Il trono di Spade - facebook.com facebook