House of the Dragon 3 | trailer e data di uscita ufficiale torna la guerra dei Targaryen

È stato rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon, che sarà disponibile presto sugli schermi. La serie riprende la narrazione della lotta tra le fazioni di Casa Targaryen, con un focus sulla guerra che coinvolge i membri della casata. La data di uscita è stata comunicata e il trailer mostra scene di battaglie e tensioni tra i personaggi. La stagione promette di approfondire ulteriormente i conflitti storici della famiglia.

La guerra fratricida tra le due fazioni di Casa Targaryen è pronta a riaccendersi: il nuovo trailer della terza stagione di House Of The Dragon, in onda in co-esclusiva su GBO Max e Sky dal 22 giugno 2026, riporta al centro lo scontro per il trono dei Sette Regni tra le due fazioni dei Verdi e dei Neri; al centro del racconto, rispettivamente Alicent (Olivia Cooke) e Rhenira (Emma d’Arcy). Il trailer presenta i contendenti nel loro nuovo status quo, pronti a rischiare il tutto per tutto pur di vincere; anche chi, come il re Aegon II sembrava ormai eliminato dal contendere, non ha alcuna intenzione di mollare la presa; d’altro canto, Daemon...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - House of the Dragon 3: trailer e data di uscita ufficiale, torna la guerra dei Targaryen House of the Dragon Season 3 (2026) – Official Trailer | The Targaryen War Begins Again | HBO Max Notizie correlate House of the Dragon 3: Il Trailer Ufficiale e la Data d’Uscita su Sky!Rhaenyra punta al Trono di Spade: tutto sulla terza stagione dello spin-off di Game of Thrones in arrivo a giugno. House of the Dragon 3: è guerra totale fra i Targaryen nel trailer della nuova stagioneLa terza stagione della serie prequel de Il trono di spade arriverà su Sky e in streaming in esclusiva su NOW a partire dal prossimo giugno, in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: House of the Dragon 3, il trailer arriva domani! La guerra ha inizio; House of the Dragon 3, il ritorno di Helaena Targaryen insospettisce i fan: cambieranno la storia dei libri?; House of the Dragon 3: la nuova immagine di HBO suggerisce un dettaglio tra Helaena e Alicent che non è sfuggito ai fan; House of the Dragon 3 anticipazioni: novità dal CCXP Mexico. House of the Dragon 3: Il trailer ufficiale della terza stagione svela la data d'uscitaLa terza stagione di House of the Dragon in Italia arriverà anche su Sky e in streaming su NOW a giugno: il trailer ufficiale dei nuovi episodi e tutte le anticipazioni. comingsoon.it House of the Dragon 3 si svela nel nuovo, esplosivo trailer… e c’è anche la data di uscita!Il nuovo trailer di House of the Dragon 3 anticipa guerra, tradimenti e battaglie spettacolari. Svelata anche la data di uscita. bestmovie.it Rilasciato il trailer della terza stagione di House of the Dragon, in arrivo a giugno su HBO Max. x.com Ciao a tutti Vi presento la nostra sala feste ed eventi per adulti e bambini: Party house - Tamburina Ostia, via Punta Salina 17 Uno spazio pensato con il cuore: Curato ed accogliente Versatile, per ogni tipo di evento Un ambiente ideale per chi d - facebook.com facebook